112-blog | Al voor derde keer explosie bij kapsalon • Minderjarige zonder rijbewijs aangehouden na dollemansrit

13.25 uur

In Amsterdam Nieuw-West is een kapsalon aan het Keurenplein voor de derde keer het doelwit van een explosie. Een explosief blies een gat in de deur van de kapperszaak. De houten plaat, die was geplaatst na een eerdere explosie eind juni, is gebroken en het portiek is beschadigd. De politie doet onderzoek naar de aanslag.