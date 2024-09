Demonstratie tegen standbeeld J.P. Coen moet gemeente Hoorn dwingen tot besluit

Rellen na afloop eerdere demonstratie

Liever had ze niet gedemonstreerd, legt De Cuba uit. "Ik heb er buikpijn van. We demonstreren ook niet om te demonstreren. Maar soms kan het niet anders." Het laatste grote protest was in 2020. Dat stuitte toen en daarna op veel tegenstand. Vooral omdat er na de demonstratie rellen ontstonden. Er werd onder meer met stenen gegooid en de ME moest ingrijpen.

"Het protest zelf verliep toen wel vreedzaam. Ik heb toen ook niets van de ongeregeldheden gezien. "Maar uiteraard roepen we iedereen op om vreedzaam te demonstreren." Zelf hoopt de Hoornse dat het recht om te demonstreren gerespecteerd worden.

Excuses van burgmeester na stopzetten protest

Ze wijst op een protest in 2022 bij het standbeeld. Twee handhavers maakten toen een einde aan de demonstratie. Burgemeester Jan Nieuwenburg bood daar later nog zijn excuses voor aan. "Er lopen daarom ook waarnemers mee van Amnesty International om te controleren dat ons recht om te demonstreren wordt gerespecteerd."

De demonstratie begint om 13.00 uur bij het station, waarna de stoet naar het beeld van Scheepsjongen van Bontekoe loopt. Vervolgens gaan de demonstranten naar de Roode Steen waar ook mensen zullen spreken bij het standbeeld van J.P. Coen. "Onder meer nazaten, maar ook een raadslid van GroenLinks. Daarnaast is er de gelegenheid om teksten op spandoeken te zetten. En om met elkaar in gesprek te gaan."

Maar hadden ze niet ook raadsleden moeten uitnodigen die vinden dat het beeld kan blijven staan, om daarmee te praten? "Iedereen is natuurlijk welkom om met ons in gesprek te gaan. We hebben ze dit keer niet uitgenodigd, maar dat is bij andere momenten wel gebeurd. Helaas is ook de burgemeester nog nooit op onze uitnodigingen ingegaan."

'Ga in gesprek'

Natuurlijk weet De Cuba ook dat de demonstratie ook bij mensen tot weerstand leidt, en soms ook heftige reacties. "Maar ga niet gelijk de hakken in het zand zetten en luister in plaats daarvan wat we te zeggen hebben. Ik weet uit andere ervaringen hoe belangrijk het is om hierover gesprekken te organiseren. Daar willen we ook echt dingen voor doen, maar dat wordt telkens vooruitgeschoven. Maar het zou mooi zijn als we de Roode Steen ooit kunnen gebruiken voor evenementen om te verbinden."