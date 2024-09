Amsterdamse Bibi Espina gaat voor finaleplek op Regio Songfestival

"Ik heb er heel veel zin in, ik heb bijna niet kunnen slapen", zegt de Amsterdamse Bibi voordat ze de studio binnenloopt.

Bibi liet zich - zoals veel liedjesschrijvers - inspireren door de liefde. "Het liedje gaat over een ex", lacht ze. "Het gaat over dat iemand je in een relatie als vanzelfsprekend neemt, en alle dingen die je doet. Als je dan zegt dat het klaar is, diegene er nog in blijft hangen", legt ze verder uit.

Bibi heeft Chileense roots, omdat haar vader uit Chili komt. Ze hoopt dan ook dat ze producers haar kunnen helpen met een Zuid-Amerikaanse touch in haar liedje.

Maar voordat ze met de producers aan de slag gaat, gaan we eerst even terug naar de plek waar Bibi vandaan komt. Bekijk het allemaal in deze eerste aflevering.