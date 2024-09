Tientallen A10-vluchtstrookrijders op de bon geslingerd

Tijdens de avondspits heeft de verkeerspolitie Amsterdam tientallen mensen beboet. Volgens de politie reden ze onnodig over de vluchtstrook op de A10. De snelweg heeft te maken met flinke wegwerkzaamheden en sommige automobilisten proberen dan via de rechterbaan mensen in te halen. "Onnodig, want je moet de boel vrij houden", aldus de politie.