Einde parkeerpijn in Zandvoort: storing kapotte meters eindelijk verholpen

Negen dagen heeft de badplaats geworsteld met weigerende en haperende automaten. Dat leidde tot verwarring en ergernis bij automobilisten, vooral op populaire parkeerplaatsen dicht bij het strand, zoals het Favaugeplein. Maar vandaag kon Taxameter, de leverancier van de apparatuur, melden dat alle meters in Zandvoort het weer doen.

Spelregels veranderd

Steven Hünneman van Taxameter legt uit waar het probleem zat: ''We werken met drie partijen die de elektronische betalingen met de bank afhandelen: CCV, EMS en Equens. Bij de eerste twee waren er geen problemen, maar Equens blijkt iets te hebben gewijzigd in de instellingen. Je moet het zo zien: de spelregels zijn veranderd zonder dat wij daarvan op de hoogte waren. We zijn vandaag met een flinke ploeg bezig geweest om in alle meters die hiervan last hadden een modem te monteren. Hiermee hebben we het probleem opgelost.''

Er lag druk op de monteurs omdat de gemeente Zandvoort overweegt een claim neer te leggen bij Taxameter. Door de storing is de badplaats veel geld misgelopen. Om welk bedrag het gaat is niet bekend.

Coulanter

Hoewel automobilisten een uitwijkmogelijkheid hadden (er waren meters die wél functioneerden), heeft de gemeente Zandvoort gedurende de storing minder streng gecontroleerd op plaatsen waar automaten niet functioneerden. ''We zijn de afgelopen dagen coulanter geweest'', zegt de woordvoerder. Hij laat weten dat vanaf vrijdag weer de normale parkeerregels gelden.