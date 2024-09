Hilversum staat plots vol met kleine olifanten: dít is waarom

Door heel Hilversum zijn ze te bewonderen: de olifanten van de Elephant Parade. Zo is er één te vinden bij het Mediapark, één bij de 's-Gravelandseweg en ook bij winkelcentrum Seinhorst staat een olifanten-werk. In totaal zijn het er 27.

De meeste zijn beschilderd door internationale kunstenaren, maar vijf zijn er onder handen genomen door lokale artiesten. Zo staat er nu eentje van Huizer Peter Kos bij vliegveld Hilversum. "We vinden het geweldig dat ook lokale kunstenaren de moeite hebben genomen om mee te werken aan het project", vertelt Jan Pieter Brinkman van Rotary Club Hilversum International. Hij heeft, samen met onder andere Nicole des Bouvrie, het evenement naar Hilversum gebracht.

Goed doel

Wat het project bijzonder maakt, is dat bedrijven de olifanten kunnen 'sponsoren' en kleine varianten van de dieren kunnen kopen. Daarmee haalt de Elephant Parade onder andere geld op voor olifantenhulp in Zuidoost-Azië. "Twintig procent van de winst gaat daarheen, een ander deel gaat een goed doel van Hilversummer Sallo Polak." Wat voor stichting hij heeft opgezet, is te horen in de video.

Daarbij is het volgens Brinkman ook gewoon 'leuk' om een evenement als dit in onze plaats te hebben. "De kinderen vinden het geweldig en er worden allemaal leuke activiteiten hieromheen georganiseerd. Zo is er 8 september een 'live painting'-event en kunnen kinderen meedoen aan een tekenwedstrijd bij Voorhoeve."

De olifanten zijn tot en met 4 oktober te zien. Daarna zijn de olifanten te bewonderen naar Hua Hin in Thailand.