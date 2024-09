Ze speelden kermissen plat in het Westfries dialect, nu stopt Los Onderdikos ermee

De band ontstond in 1971 toen er in Dorpshuis De Loods in Wervershoof een schoolfeest werd gegeven. In de zaal beneden maakten een aantal jongeren muziek. Na de repetitie jammen vier muzikanten nog even door en worden prompt uitgenodigd door een aantal feestgangers om hun schoolfeest op te fleuren. Het betekende het begin van Los Onderdikos.

De broers Jan en Ton Morsch zijn twee van die muzikanten. Samen met, de inmiddels overleden zanger en gitarist Jos Weel wordt de band opgericht en al snel met groot succes: "We speelden op het terras bij het café in Onderdijk en al snel kwam er steeds meer publiek", vertelt Ton. "We hadden ineens publiek en dat had gevolgen."

Er volgde regionale hits waarvan 'Bloemkooltoid' uit 1982 toch wel de grootste is. Een nummer dat vrijdag bij Grand Café De Zeedijk zeker niet mag ontbreken. "Of de jeugd het ook mee gaat zingen? Vast wel, wij maakten altijd refreintjes met twee regels, het moest tijdens een kermis makkelijk snel kunnen worden meegezongen."

Fles wijn

Een mooie fles wijn speelt volgens Sebastiaan Redeker van Grand Café De Zeedijk een belangrijke rol om de mannen over te halen nog een keer het podium op te gaan. "De familie Morsch was bij ons uit eten en daarna heb ik ze even gesproken. Met een mooi verkoopraatje en een lekkere fles wijn heb ik ze overgehaald. Ontzettend mooi voor het dorp dat ze nog één keer hun hits komen zingen. Ze zijn een begrip in de regio."

En bij dat optreden verwachten de broers een hoop fans van vroeger. "Je ziet ook weer allemaal jongens die ons vroeger naar elk optreden volgden. Die hebben nu allemaal kinderen en dat is ook weer leuk , die kunnen zien waar hun ouders vroeger achteraan huppelden", aldus Jan Morsch. "Het is ook een stukje nostalgie", vult broer Ton aan.

Een ander nummer dat zeker niet mag ontbreken is 'Onderdijk'. "Dat is het bekendste volkslied van West-Friesland", vertelt Jan trots. "Tijdens Dijkpop in Andijk zong iedereen het nummer mee. Dat was echt indrukwekkend. Als we dat nummer vrijdag als laatste spelen dan hou ik mijn hart vast. Ik moet opletten dat ik zelf niet een traantje laat."