Bewoners Balgweg totaal overvallen door komst mogelijke asielopvang Breezand

Mike van Vugt kan er niet bij dat de gemeente in een uithoek van het dorp zo een grote opvang wil neerzetten. "Een asielzoekerscentrum in je achtertuin; dat wil toch niemand?" Hij wijst naar de loods even verderop: "255 asielzoekers, dat zijn er heel veel en hoe zit het met onze veiligheid? Ze kunnen hier zo mijn tuin in lopen." Zijn vrouw Monique maakt zich ook zorgen. "Ik krijg het gevoel dat we straks 24/7 alert moeten zijn. We bouwen hier net ons paradijsje op en dan krijg je dit."

Brief

Er is vooral veel boosheid over het moment dat ze er op het kleine buurtje achter kwamen. "Gisteravond kreeg ik een appje van mijn buurman". vertelt Van Vugt. Die buurman is Ben Arends. Hij kreeg het weer te horen via een familielid: "Het viel ons rauw op het dak. We zouden een brief hebben gekregen van de gemeente, maar die is niet gekomen. We hebben wel heel wat vragen over wat hier staat te gebeuren."

Arends: "Je hoort natuurlijk de vreemdste verhalen over overlast en veiligheid. Alhoewel ik daar niet zo pessimistisch over ben wil ik wel graag weten wat hier staat te gebeuren en ik hoop dat we gehoord worden. Het is een beetje onwezenlijk dat het hier gaat komen. Dat het hier gaat komen staat buiten kijf."

