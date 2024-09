Morgen eerste pro-Palestina-demo dit studiejaar, UvA werkt nog aan beleid

In de zomer zijn er in een werkgroep met studenten en docenten elf aanbevelingen gedaan om dit soort vragen te kunnen beantwoorden per geval. Die aanbevelingen gaan voornamelijk om het 'aanscherpen' van het huidige toetsingsbeleid. Zo moet het mogelijk worden om in 'uitzonderlijke politieke omstandigheden zoals oorlog en mensenrechtenschendingen' ook lopende samenwerkingen opnieuw te kunnen beoordelen.

Daarnaast moeten er mogelijke scenario's worden beschreven van de consequenties voor elke partij als een samenwerking ineens pauzeert of stopt. Ook moet er duidelijkheid zijn over de aard en de schaal van de samenwerking en bij wie de verantwoordelijkheid ligt om besluiten te nemen.

Waarschijnlijk krijgen deze aanbevelingen pas in het najaar een definitieve vorm. "Het is best ingewikkeld dat op een goede manier te doen", aldus de UvA.

Demonstratierecht medewerkers

Ook buigt de UvA zich over hun huisregels omtrent het demonstreren, samen met de medezeggenschapsraad, de ondernemingsraad en de studentenraad. Die regels waren volgens sommigen namelijk niet altijd even consistent of helder, waardoor medewerkers niet goed wisten wat voor positie ze konden innemen bij de protesten.

Ook lokale vertegenwoordigers van vakbonden sluiten bij deze overleggen aan. Nadrukkelijk onderhandelt de UvA niet met landelijke vakbonden. "Zij hebben niet de positie om te onderhandelen over onze interne regels."

Met betrekking tot het protest vrijdag benadrukt de UvA het recht op demonstreren van iedereen – dus ook dat van hun medewerkers.