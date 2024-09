Haarlem University ziet toename buitenlandse studenten, ondanks kabinetsvoornemen

In de volksmond wordt het de Koepeluniversiteit genoemd. De officiële naam is 'Haarlem University of Applied Science'. Engelser kan niet. "Dat betekent dus 'toegepaste wetenschap'. Dat is toch een veel betere betiteling dan hoger beroepsonderwijs", vindt directeur Timo Timmerman. Het geeft volgens hem beter weer wat het HBO op zijn school levert. "Bovendien, waarom dat 'hogere', alsof middelbaar beroepsonderwijs minder is."

Op de Koepeluniversiteit wordt onderwijs in het Engels gegeven, iets wat volgens Timmerman veel toevoegt. En op een school met bijna zestig nationaliteiten ontkom je niet aan deze taal als voertaal, ook voor de Nederlandse studenten, die steeds beter hun weg naar het particuliere onderwijs in het monumentale bolwerk vinden. Onderwijs gericht op groene, digitale en duurzame vakken, is in trek.

Stage

De eerste lichting studenten uit 2022 gaat dit jaar op stage. Soms bij één van de 35 bedrijven die zich ook in De Koepel hebben gevestigd. Maar er is inmiddels ook goed contact met het bedrijfsleven in de Waarderpolder. Daar zitten zo'n 1100 bedrijven, waaronder twee internationale giganten in de farmaceutica. "Die willen niet alleen maar Nederlandse mensen."