Winny schrijft boek over unieke Alkmaarse winkel: "Zoveel bijzondere gesprekken"

"Hoe klinkt een borstel?" is de titel van het boek van Winny Veenstra, die al drie jaar werkzaam is in de Ouderwetse Winkel Boom in Alkmaar. Samen met haar collega's heeft ze talloze bijzondere gesprekken gevoerd met klanten, wat haar inspireerde om deze verhalen vast te leggen. "Het is per ongeluk een boek geworden", lacht Winny.