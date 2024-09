Kermisjuf Sandra geeft les vanuit een camper: "Iedere week andere kinderen"

Haar klas telt vandaag slechts twee kinderen: Louisa (8) uit Bergen op Zoom en Brian (7) uit Enschede krijgen vandaag verkapte privéles van Sandra. Zelf komt ze om half negen het Marinapark in Volendam oprijden. Ze zit zelf achter het stuur van de camper, die dienst doet als schoollokaal. Ze stalt het busje tussen de kermiswagens en als de stroom is aangesloten, kan de schooldag beginnen.

'Iedere week andere kinderen'

Sinds vijf jaar geeft de Andijkse (48) les bij De Rijdende School, die onderwijs aanbiedt aan kinderen uit kermis- en circusgezinnen. Rondreizen betekent veel afwisseling, voor zowel de kinderen als de lerares. "Het is nooit hetzelfde. Elke week een andere plek en iedere week andere kinderen. En voor de kinderen iedere week een nieuwe juf of meester. Maar ze weten niet beter."

Het aanbod is niet veel anders dan op een 'gewone' basisschool. Er wordt op deze dag begonnen met lezen en daarna volgen er voor Brian rekensommen, terwijl Louisa oefent met klokkijken.

"Ze nemen een eigen koffertje mee met eigen boeken van hun school", legt Sandra uit. "Iemand van De Rijdende School bekijkt eerst hoe ver ze zijn, zodat ze ongeveer gelijk blijven lopen met de stof op hun eigen school. Daar gaan ze weer heen als het kermisseizoen is afgelopen. De winterschool, noemen we die."

Band opbouwen

De band tussen leerlingen en leerkracht is van zeer tijdelijke aard, want na de kermis in de ene plaats, volgt een verhuizing naar de volgende. "Soms is dat lastig. Dan sta je ergens drie weken en bouw je een band op met een kind. Maar het voordeel is dat zij ook niet anders gewend zijn. Het houdt het afwisselend, maar je moet er wel tegen kunnen."