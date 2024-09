Plottwist in gestolen kunstwerk-mysterie: na origineel gaat ook replica in rook op

'Huh, is ie al weg dan? Dat is gek, we wilden het vrijdag pas weghalen om daarna met het team de kroeg in te duiken', zou een van de makers volgens de gemeente hebben gezegd over de mysterieuze verdwijning.

De mannen van het Akercity Kermis Stunt Team, verantwoordelijk voor het namaakkunstwerk, spraken afgelopen maandag nog met burgemeester Ben Tap af dat ze de replica zelf zouden weghalen.

In de agenda werd daar aanstaande vrijdag voor aangevinkt, gezien een van de teamleden dan terug is van vakantie. Maar vanmorgen bleek het 'Cöntemplatøriüm' al te zijn verdwenen. De makers reageren verbaasd. "Zelfs het IKEA-folderbakje is meegenomen. Onbegrijpelijk, dat zo’n zwaar en groot nep kunstwerk zomaar kan verdwijnen", verklaart het team tegen mediapartner Streekstad Centraal.

En daarmee krijgt de replica precies hetzelfde lot als het origineel. Ondertussen speculeert het team er lustig op los: wie nam het kunstwerk dit keer ongezien mee?