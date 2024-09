Geen straatnaam voor Hilversumse Olympisch kampioene in nieuwbouwwijk

De dochter van de achttien jaar geleden overleden Hilversumse zwemster sprak eerder haar teleurstelling uit dat haar moeder geen straatnaam krijgt in de nieuwbouwwijk. En dat terwijl besloten was de straten van de nieuwbouwwijk op het grondgebied van Bussum, Laren en Hilversum te vernoemen naar bekende Gooise vrouwen.

Nel van Vliet werd in 1948 olympisch kampioen op de 200 meter schoolslag. Dat deed zij toen in Londen in een Olympisch record. Daarnaast werd zij in haar sportieve loopbaan ook nog Europees kampioen op deze afstand. Verder wist zij maar liefst vijftien wereldrecords te vestigen.

Na de teleurstelling van de dochter werd de kwestie politiek aangekaart voor Hart voor Hilversum.

Vindbaarheid

Dat er geen Nel van Vlietstraat komt in de nieuwbouwwijk heeft niets met haar prestaties te maken. Eigenlijk heeft het vooral een administratieve achtergrond. In Bussum is er al een Vlietlaan. “In verband met de ‘vindbaarheid’ kunnen er geen twee gelijknamige straatnamen zijn. In dat geval weet bijvoorbeeld een dienstverlenende instanties niet waar ze naartoe moeten gaan”, legt het Hilversumse college uit.

Welke mogelijkheden er dan wel zijn, willen burgemeester en wethouders zeker met de nabestaanden van Van Vliet bespreken.

Zelf oppert Hilversum dat de nieuwbouw op het Arenapark, dat moet gaan veranderen in het sportpark van de gemeente, kansen biedt om de naam van de Hilversumse sportheld te vereeuwigen.