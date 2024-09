Beverwijkse graffitikunstenaars geven kleur aan Rode Kruis Ziekenhuis

Patiënten van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk hebben nu een aanzienlijk leuker uitzicht, dankzij een vrolijke muurschildering van lokale graffitikunstenaars. In plaats van tegen een saaie, grijze muur aan te kijken, kunnen ze nu genieten van kleurrijke kunst die hun tijd in het ziekenhuis wat opfleurt.