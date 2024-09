Drie woningen onbewoonbaar door brand in Haarlemse Molijnstraat

De brand brak rond 15.00 uur uit. Niet veel later schaalde de brandweer op naar een grote brand, vooral om uitbraak van de brand in de rijtjeswoning te voorkomen. Dit kon niet helemaal voorkomen worden. De brand in het ene huis breidde zich uit naar twee aangrenzende huizen.

Een NH-verslaggever in de Molijnstraat zag geen vlammen, maar vooral veel rookontwikkeling. De brand is volgens de brandweer ontstaan bij schilderwerkzaamheden.

Storm Poly

Vorig jaar raasde storm Poly nog door de Molijnstraat. Daarbij raakten meerdere huizen zwaarbeschadigd. Of de brand vanmiddag uitbrak in één van die woningen is onbekend. Wel stond het huis in de steigers.

Tegen 18.00 uur was de brand volgens de brandweer onder controle.