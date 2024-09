Proppen op pontjes achter Amsterdam CS nu vakantie voorbij is

Reactie GVB

Een woordvoerder van het GVB bevestigt dat het drukker is geworden op de ponten. "We zien de aantallen ook op onze telcamera's. We merken ook dat het in de hele stad druk is." Hij vermoedt dat naast het einde van de vakantie ook de afsluiting van de A10 Noord een rol speelt bij de toename van het aantal reizigers in het openbaar vervoer.

Het GVB heeft veertien ponten die ingezet worden op het IJ. Inzetten van meer ponten kan niet. Wel verschillen de ponten van grootte. Op zeven ponten is plek voor 400 voetgangers (of 310 fietsers) en op de andere ponten is plek voor 300 voetgangers (of 240 fietsers). Het vervoerbedrijf zet de grote ponten volgens de woordvoerder in op de plekken waar het het drukst is.