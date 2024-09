Tien dagen lang viert Haarlem het queerfestival, dat begint in het 'regenbooghuis'

Dat de queergemeenschap weerstand oproept is niet nieuw. Overal staan regenbogen onder druk, maar dat is volgens Anne van alle tijden. “Verandering gaat altijd in vlagen. Dagelijks wordt er nog steeds van alles naar ons geschreeuwd. Jongeren op een fatbike riepen gisteren nog: ‘vieze homo, vies, bah'." Het is geen uitzondering, veel queers in de stad krijgen daar volgens Anne nog steeds mee te maken.

Regenboogstad

De stad is 12 jaar geleden erkend als regenboogstad, maar sindsdien is er volgens Anne weinig mee gedaan. Tot dit jaar. Een aantal Haarlemmers, onder wie Anne, richtten stichting Queer Haarlem op. Een stichting dat zich inzet voor meer hulp, ondersteuning en evenementen voor de gemeenschap. "We hebben inmiddels al een groepchat met daarin zo'n 200 mensen", zegt Anne. "En dat is nog maar een klein deel van de gemeenschap in de stad."

Daarnaast werd er gezocht naar een passende locatie om een 'regenbooghuis' in te huisvesten. De locatie moest zowel een nachtclub als gemeenschapshuis worden, voor workshops en feesten. Deze locatie werd gevonden, aan het Spaarne.

De Koning

De Koning stond voor menig Haarlemmer bekend als een studentenkroeg, waar het eerste biertje werd gedronken en de jeugd kennismaakte met het uitgaansleven van de stad. Door andere ambities besloten de drie eigenaren het concept op te geven en zochten nieuwe enthousiastelingen.

"We werden meteen omarmd", vertelt Anne over de overname van de Koning. Niet alleen de vorige eigenaren zijn blij met de nieuwe bestemming. Ook de buurt reageert enthousiast. "Iedereen in de buurt gunt het ons gelukkig van harte."

Officiële opening

Het blokkenschema staat de komende tien dagen tjokvol culturele feestelijkheden. Zo kunnen festivalgangers overdag langsgaan bij exposities - bijvoorbeeld The Art of Drag in het Frans Hals Museum. Morgenavond zet het Patronaat de boel op stelten, met het feest 'Fuck the cistem'. Daarnaast zijn er lezingen en worden er queerfilms vertoond.

Vanaf 18 september opent regenbooghuis Lavender officieel haar deuren voor het publiek. "Iedereen is ontzettend opgelucht dat er eindelijk een plek is waar iedereen kan samenkomen."