Flirten mag op Flurt: Boudewijn de Groot opent interactief cultuurfestival

Vera Bruggeman is initiatiefnemer van Flurt. Vijftien jaar geleden organiseerde ze het evenement eenmalig, destijds in de NZH-remise op de Leidsevaart in Haarlem. Doordat medeorganisator Hans de Bruijn kort daarna overleed, bleef het bij die ene keer.

"Het was een succes, maar ik vond het niet leuk om het zonder Hans te doen. Daarom is het bij die ene keer gebleven. Jammer, want het trok heel veel leuke mensen, vooral uit de kunstenaarsscene."

Verhuizing

Met de verhuizing naar een atelier op de Heemsteedse Voorweg, werd de organisatie van een tweede Flurt actueel. In en rondom het Hildebrandhuis, een hotspot van kunstenaars, treden stand-up comedians, illusionisten, dichters, dansers, improvisatietheater en muzikanten op.

"De gemeente wil er hier een soort broedplaats van maken met interactieve voorstellingen. Dat kwam goed uit, de eerste Flurt was zo'n festival en zondag zetten we die traditie voort."

Lach staat centraal

Flurt is een evenement waarop de lach en het gesprek centraal staan. "Daar mag wat mij betreft best bij geflirt worden", zegt Bruggeman. "Niet in de zin van daten, maar gewoon: een beetje lachen, een gesprek hebben en het leuk hebben met elkaar." Dat het festival niet Flirt maar Flurt heet, is omdat Bruggemaan de 'u' van kunst erin wilde laten terugkomen.

Boudewijn de Groot houdt de openingstoespraak. Daarna zijn er onder meer optredens van illusionist Celsius, de latin & jazzband van Yvonne Weijers, cabaret van Lady Charity en het Ampzing Genootschap. Er zijn ook activiteiten voor kinderen.