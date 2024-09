Tweede Kamer wil helmplicht en minimumleeftijd van 14 jaar voor fatbike

Dat er een minimumleeftijd moest komen, daar was het grootste deel van de Kamer het vorige week al over eens. Nu is die leeftijd dus vastgesteld op 14 jaar. Ook moeten bestuurders van fatbikes verplicht een helm dragen, als het aan de partijen PVV, VVD en NSC ligt – samen dus een Kamermeerderheid.

Er moet nog wel worden uitgezocht of fatbikes kunnen worden onderscheiden van 'gewone' elektrische fietsen. VVD en NSC zullen de Minister van Infrastructuur Barry Madlener (PVV) in een motie oproepen om een aparte categorie in te voeren voor fatbikes.

Amsterdam was altijd al een voorstander van een minimumleeftijd voor fatbikebestuuders. "Dat is hard nodig omdat deze jonge doelgroep onvoldoende in staat is om risico's goed in te schatten en zichzelf en anderen hierdoor in gevaar kunnen brengen", reageerde verkeerswethouder Melanie van der Horst nadat Madlener eerder nog niets zag in een leeftijdsgrens.