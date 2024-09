Zedenslachtoffer Sylvia kritisch op rapport over politie: "Het gaat nog te vaak fout"

Uit het vandaag verschenen rapport 'De perspectieven bijeen?' blijkt dat er dingen zijn verbeterd, maar ook dat er nog steeds zaken misgaan. Zo valt te lezen dat meerdere zedenslachtoffers zich gestuurd voelden om geen aangifte te doen. Of dat ze bedenktijd kregen om aangifte te doen, iets wat juist helemaal niet meer de bedoeling is.

"Ik heb het rapport zelf niet gelezen, want dat vind ik te confronterend", vertelt Sylvia. "Mijn moeder heeft het wel gedaan, en wat ik dan hoor, is dat het nog steeds niet goed gaat." Haar moeder Anna-Marie vult aan: "Ik ben trots op wat Sylvia met het vertellen van haar verhaal heeft bereikt. Eerst hoorde je nooit over zedenzaken, maar gelukkig is de schaamte er vanaf gegaan. Maar er is nog te weinig veranderd."

Problemen bij politie door werkdruk

In het rapport wordt ook gesproken over de hoge werkdruk onder zedenrechercheurs, waardoor er te weinig tijd is om goed contact te houden met slachtoffers. Als oplossing worden nu niet-gespecialiseerde agenten ingezet voor minder ingewikkelde zaken.

Een zorgelijke ontwikkeling, vinden Sylvia en haar moeder. "Ik snap dat ze ook maar moeten roeien met de riemen die ze hebben. Maar gewone agenten inzetten, lijkt mij niet goed. Die zijn er niet goed voor opgeleid", legt Sylvia uit. Ze benadrukt dat juist ook een goed begingesprek belangrijk is.

Voorlichting en begrip belangrijk

"Je ziet dat dit nog steeds moeizaam verloopt. Dat heb ik ook zo ervaren. Ik kreeg toen echt het gevoel alsof ik de dader was." Anna-Marie zegt: "Ze werd helemaal doorgezaagd op het politiebureau. Toen we thuis kwamen twijfelde Sylvia of ze nog wel aangifte moest doen. Toen zei ik: 'Natuurlijk wel, ben je nou helemaal gek geworden.' Dat moet echt beter."

Ze vinden vooral betere voorlichting richting slachtoffers belangrijk. "Er zou bij een eerste gesprek een begeleider moeten zijn, ervaringsdeskundig e of iemand uit de geestelijke gezondheidszorg, ter ondersteuning van het slachtoffer", vertellen ze.

"Er is gelukkig wel beweging ontstaan. In de afgelopen jaren zijn er heel veel voorstellen aangenomen om dingen te veranderen. Dus daar zijn we wel trots op, maar de verandering gaat niet snel genoeg", vertellen ze.

Bekijk hieronder de reportage die we met Sylvia maakten in 2018 over hoe zelf haar verkrachter opspoorde.