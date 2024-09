Aalsmeerders vonden fietsen in eigen gemeente nog nooit zo gevaarlijk

De Fietsersbond laat de situatie in iedere gemeente om de twee jaar door fietsers zelf beoordelen. In 2022 scoorde Aalsmeer ook al slecht, maar nu delen de fietsers een nog lagere score uit. Aalsmeerders storen zich vooral aan de fietsstroken op 50 km-wegen, die vaak smal zouden zijn. Veel liever hebben ze brede fietspaden, die los van de weg liggen. Ook wordt gepleit voor een inhaalverbod op meerdere wegen.

Gevaarlijke rotondes

Verder gaan veel klachten van fietsende Aalsmeerders over de beruchte rotondes op de Burgermeester Kasteleinweg. "De rotondes zijn levensgevaarlijk", schrijft iemand zelfs. NH maakte al vaker verhalen over de zorgen rondom de vele ongelukken - waar vaak fietsers bij betrokken zijn - op de in 2021 aangelegde rotondes.

De gemeente liet de rotonde al twee keer aanpassen om het aantal ongelukken te verminderen. Op de rotonde aan de Dorpsstraat worden fietsers nu door middel van een stoeprand gedwongen om af te remmen. Daarnaast is op alle rotondes de bebording en belijning aangepast. Er zijn onder andere richtingspijlen neergezet in de hoop dat fietsers en automobilisten elkaar minder vaak over het hoofd zien.