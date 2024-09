Bergen overspoeld met 1.000 zienswijzen op plannen plein, inwoners ontevreden over ontwerp

Nadat het college een nota van zienswijzen heeft gekregen, krijgt de gemeenteraad het advies 'de verklaringen van geen bezwaar' (vvgb) wel of niet af te geven. "Dit najaar wordt het dan besproken in de gemeenteraad. We weten nog niet precies wanneer", aldus de woordvoerder.

'Terug naar tekentafel'

Dat er zo veel belanghebbenden hun stem hebben uitgebracht, stemt Rob van de Pas van de bewonersvereniging hoopvol. "Waanzinnig dat er zo veel mensen hebben gereageerd. Een groot deel heeft de zienswijze van onze website gebruikt", reageert hij.

"Er zaten ook positieve zienswijzen bij, maar dan gaat het om een minderheid. Ik denk dat er voor de gemeenteraad heel veel argumenten zijn om terug naar de tekentafel te gaan."

Volgens de vereniging moet het L-gebouw in het nieuwe plan kleiner worden, en moet het P-gebouw helemaal verdwijnen.

Geen sociale huur?

Bovendien zouden sociale huurappartementen ook helemaal niet passen in het centrum, stelt de vicevoorzitter. "Die grond is daar veel te duur voor. Nu bouw je een soort Almere aan de greppel. In Zoetermeer of Nieuwegein zijn dit soort gebouwen hartstikke mooi, maar hier niet", stelt hij. "Er moet een nieuw raadsbreed plan komen, waar iedereen goed over heeft nagedacht. Mét de inwoners van Bergen, want het plein is van iedereen."

