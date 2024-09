Geniet nu het nog kan: na het weekend lijkt de zomer voorbij

Vanmorgen begint de dag behoorlijk grijs. De wolken lossen aan het eind van de ochtend op, waarna er veel ruimte is voor de zon. Het wordt een prachtige middag: 27 graden en volop zon. Wel waait er een stevige wind, laat NH-weerman Jan Visser op NH Radio weten.

Morgen is het droog en wordt het 26 graden. De zon laat zich geregeld zien. Ook zaterdag ligt mooi weer in het verschiet en is er wederom volop zon. In de nacht neemt de kans op een bui toe.

Zomer voorbij?

Vanaf zondag zal er af en toe een bui vallen, en gaan de temperaturen dalen. Volgende week is het 'kouder dan normaal': de temperatuur komt niet boven de 18 graden.