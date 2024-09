112-blog | Overval op tweedehands winkel Beverwijk • Twee auto's gaan in vlammen op

30 minuten geleden

Er is een overval gepleegd op Used Products, een tweedehands winkel aan de Breestraat in Beverwijk. De politie kan nog weinig vertellen, ook niet of er buit is gemaakt. Wel is er via Burgernet een signalement bekendgemaakt: het gaat om twee donker getinte personen van ongeveer 1.75 meter lang. Ze zijn in het zwart gekleed en dragen een capuchon. Vermoedelijk zijn ze vertrokken op een scooter.

Benader de personen niet zelf, maar bel 112.