Vanaf de padelbaan kijkt Correia uit naar luxeprobleem bij Telstar: "Gasten moeten het uitvechten"

"Een stukje teambuilding", geeft Anthony Correia aan als reden dat zijn selectie op de padelbaan in IJmuiden staat. "Bij Telstar gaan we niet op trainingskamp, maar het is leuk als we af en toe ook iets kunnen doen buiten het voetbalveld."

Zakaria Eddahchouri

Na de ontspannen sessie op de padelbaan deelt Correia zijn gevoel over de verlopen transferperiode. "We hoopten dat Zakaria Eddahchouri zou blijven en dat is gelukt. Dat is dus mooi." Eerder liet de spits zelf al weten dat clubs uit binnen- en buitenland hadden geïnformeerd naar hem en vond zelf ook dat hij toe was aan een volgende stap.

Tekst loopt door onder de video.