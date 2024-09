Bart zwemt van Texel naar Den Helder: "Gevecht met de elementen"

Trainen doet hij normaliter vlakbij huis. "Ik zwem in het Geestmerambacht. Dat is zoetwater en het is rustiger. Het is dan ook wel heel fijn dat de organisatie nog drie keer een clinic geeft, zodat je kan wennen aan de omstandigheden."

De omstandigheden van de afgelopen jaren laten zien hoe verschillend de zwemtocht kan verlopen. "Het eerste jaar was het prachtig weer, toen zat ik bij de kopgroep. Afgelopen jaar was de stroming enorm. We zijn toen nog uit het water gehaald. Ik was al lange tijd aan het zwemmen en had eigenlijk niet in de gaten dat we zo afdreven. We zijn toen even verderop weer in zee gelaten om veilig de tocht af te kunnen maken."

Goede doel

Opstal haalt met zijn zwemprestatie niet alleen geld op voor het algemene doel van de organisatie, De Zeekadetten in Den Helder. "Ik werk bij Landschap Noord-Holland en wil zo veel mogelijk geld inzamelen voor het natuurfonds. Daarmee wordt grond aangekocht om meer natuur te krijgen. Iedereen die door onze provincie rijdt, kan zien dat dat nodig is. Ik heb nu bijna 750 euro opgehaald, daarmee kan 100 m2 grond gekocht worden. Ik hoop natuurlijk dat er nog wat bij komt."

De zwemmers komen vanmiddag tussen 12.30 en 13.30 uur aan op de dijk bij Huisduinen. Daarna volgt er een huldiging. "Het liefst wil ik weer in de kopgroep zitten bij de finish. Hoe ik er dan bij sta? Dat hangt van de omstandigheden af. Als het mooi weer is dan ben je harstikke blij. Als het zwaar is heb je alleen maar dorst en honger bij aankomst. Maar hoe dan ook, het wordt weer een avontuur."