De bijzondere hobby van Hilversummer Danny: furry Thabo Meerkat

Zo zet hij zijn furry ook in om goede doelen te helpen en zieke kinderen een lach op het gezicht te toveren. Tijdens de covidpandemie ging hij bijvoorbeeld langs bij het Sophia Kinderziekenhuis om daar op afstand met de kinderen vier op 'n rij te spelen. "Die kinderen vinden dat geweldig. Het is echt heel erg mooi."

Ook zamelt de furry-gemeenschap wereldwijd jaarlijks miljoenen euro’s in om aan goede doelen te doneren.

Uitlaatklep voor baan in IT

Toch zou je misschien niet meteen bij een IT’er denken dat ‘ie er in zijn vrije tijd zo’n bijzondere hobby op na laat. Maar volgens Danny is dat geen toeval. "Het furry fandom begon in de jaren 80 en 90 te groeien op internet. In Silicon Valley en Californië is het toen echt gegroeid. Heel veel furries komen uit de IT."

Danny krijgt er juist energie van naast zijn stressvolle baan in de IT. "Om energie bij te tanken loop ik lekker rond als Thabo Meerkat. De energie die ik daarvan krijg, kan ik gebruiken om beter op mijn werk te presteren. Het zorgt ervoor dat het leven over het algemeen gewoon leuker wordt."