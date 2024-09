Gooise wijn valt opnieuw in de prijzen op wijnkeuring van lage landen

Dat ze in 't Gooi verstand hebben van wijn, is geen geheim meer. Sijmen Brandsma van wijngaard Land & Boschzigt in 's-Graveland sleept dan ook voor de tweede keer op rij een oorkonde binnen bij de jaarlijkse wijnkeuring van de lage landen. En niet één, maar alle twee de wijnen van Sijmen zijn in de prijzen gevallen.