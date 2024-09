Wethouder Pels nog steeds ziek, plaatsvervanger De Jager blijft langer

Dat laten loco-burgemeester Marjolein Moorman en gemeentesecretaris Peter Teesink aan de gemeenteraadsleden weten. Ze schrijven dat uit een verklaring van een arts blijkt dat Pels 'binnen korte tijd haar werk als wethouder helaas nog niet kan hervatten'.

Pels ging in maart wel aan het werk, maar kwam er na een aantal weken achter dat ze langer de tijd nodig had voor haar herstel. In mei werd bekend dat Dirk de Jager, voormalig stadsdeelbestuurder in Zuidoost, haar taken voorlopig overneemt.