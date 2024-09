255 asielzoekers naar Breezand, ook opvang in Anna Paulowna en Nieuwe Niedorp

De gemeente heeft de omwonenden van de drie locaties met een brief op de hoogte gebracht dat ze plekken op het oog heeft voor diverse vormen van huisvesting. De gemeente is door de Spoedwet van het Rijk verplicht om asielzoekers en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) snel op te vangen. Voor 1 juni 2025 moeten die voorzieningen geregeld zijn.

"We vinden dat iedereen een veilige plek verdient en werken daarom ook volop mee. Als je ziet hoe vol het is bij de opvang in Ter Apel, er zitten daar teveel mensen in kleine kamertjes. Er moet gewoon wat gebeuren. We nemen dan ook onze verantwoordelijkheid", legt wethouder Mary van Gent uit.

"En er moet ook wat gebeuren voor de mensen in onze eigen gemeente die we spoedzoekers noemen. Mensen die te maken hebben met een vechtscheiding of jongeren die door wat voor omstandigheden dan ook woonruimte nodig hebben. Er kan dan veel stress binnen gezinnen ontstaan."

Tekst gaat verder onder de foto.