Paardenpensionhouder Rutger reageert gematigd positief op stopzetten stikstofprogramma

Het einde van het NPLG betekent dat de provincie Noord-Holland de gestelde doelen rond onder andere stikstofdaling, klimaat en waterkwaliteit loslaat. Er komen nieuwe plannen voor in de plaats. Aangezien deze worden gemaakt door een minister van BBB-huize (Wiersma), verwachten mensen die hun geld verdienen in onder andere de landbouw en veeteelt dat deze beter voor hen uitpakken.

Binnenduinrand

In de binnenduinrand van de gemeente Bloemendaal protesteren bloembollentelers, melkveehouders en eigenaren van maneges en pensionstallen al jaren tegen de plannen van de provincie. Die wil twee natuurnetwerken met elkaar verbinden en er zogeheten 'nat hooiland' van maken. Daardoor moeten zij inkrimpen. Met volgens hen vergaande consequenties.

Rutger van der Peet kan bijvoorbeeld dan nog maar maximaal veertig paarden stallen. Het zijn er te weinig om zijn bedrijf rendabel te houden. Nu dartelen er nog 170 dieren over zijn terrein.

Dat de paardenpensionhouder het niet uitschreeuwt van vreugde na het schrappen van het NPLG, komt door het gevoel dat hij heeft overgehouden aan vier jaar onderhandelen met de provincie. ''In al die tijd zijn we geen steek wijzer geworden. Schrappen van het NPLG kan nu een stap in de goede richting zijn, maar ik ben er niet zeker van.''

Sentiment

Zijn sentiment wordt versterkt door het feit dat de plannen die de provincie heeft losgelaten op zijn bedrijf officieel geen onderdeel zijn van het NPLG. Zijn pensionstal ligt tussen twee natuurgebieden die in het kader van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) met elkaar moeten worden verbonden. ''Ze kunnen dus zeggen dat wij niet onder de NPLG vallen, terwijl ze wel allerlei doelstellingen uit dat programma de NNN hebben ingefietst. Ik weet niet wat ze gaan doen. Het is een kwestie van afwachten.''