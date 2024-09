Woede en cynisme bij omwonenden: toch meer vluchten Schiphol

Aantal nachtvluchten wel omlaag

De krimp geldt overigens niet voor het aantal nachtvluchten. Die moeten nog steeds evenveel omlaag als eerder was bekendgemaakt: van 32.000 naar 27.000 per jaar. De geplande middagpauze voor de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan wordt juist geschrapt. Volgens Madlener waren zowel omwonenden als luchtvaartmaatschappijen daar niet over te spreken.

Het maximum aantal vluchten moet vanaf november 2025 gaan gelden. Waar het plafond precies komt te liggen, is nog niet zeker. Madlener lijkt nog een slag om de arm te houden: "De controle van de berekeningen kan nog leiden tot een andere uitkomst."

Visser ziet het met cynisme tegemoet: "We leven in een land met een betrouwbare overheid, dachten wij. Niet dus." Volgens haar zijn omwonenden zwaar teleurgesteld en boos. Ze besluit: "Wat ons betreft, is het laatste woord hier dan ook nog niet over gezegd."