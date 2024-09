Zesde dag op rij parkeerpijn in Zandvoort: netwerkstoring nog steeds niet opgelost

Taxameter heeft vandaag ongeveer tien monteurs ingezet, ondersteund door specialisten van Valina, de leverancier van paslezers. "Het verloopt moeizaam," erkent Steven Hünneman. "Het probleem zit in de netwerkverbinding. Er is iets veranderd, maar we kunnen niet precies achterhalen wat." Het werk in Zandvoort wordt extra lastig omdat parkeerapparaten die even lijken te werken, kort daarna weer uitvallen. "Dat maakt het heel verwarrend," zegt hij.

Landelijke storing

Hünneman suggereert dat het defect geen toeval is, gezien het feit dat de problemen begonnen op dezelfde dag dat een netwerkstoring vorige week overheden, ministeries, Eindhoven Airport en de communicatiekanalen van hulpdiensten platlegde. Ook in andere steden hapert de parkeerapparatuur, maar niet zo ernstig als in Zandvoort, aldus Hünneman.

Claim

Wethouder Martijn Hendriks van Zandvoort noemt het "onacceptabel" dat het herstel zo lang duurt. Gisteren maakte de gemeente bekend een claim in te dienen bij Taxameter voor misgelopen parkeergelden. Hoeveel geld het betreft, is nog niet bekend.