Klachten stapelen zich op bij geluidsscherm in Alkmaar: "Het is hier stikdonker"

Eindelijk rust, dachten de Alkmaarders die langs de noordelijke ringweg wonen. Jarenlang hadden zij last van het lawaai van voorbijrijdende auto's. De bouw van een geluidsscherm dat ook nog eens zonne-energie zou opwekken klonk als een prachtige oplossing.

De herrie van de ringweg maakte in de Alkmaarse wijk De Horn echter plaats voor herrie die afkomstig is van de omvormer van het nieuwe geluidsscherm. Bij zonnig weer kon Barbara niet meer in haar eigen tuin zitten, zoveel lawaai maakte de omvormer achter haar huis.

Het geluidsscherm brengt meer problemen mee dan de gemeente van tevoren voor mogelijk hield: "Er komen dingen naar boven die je niet hebt aan zien komen, zoals het geluid van zo'n omvormer", vertelt wethouder Christian Schouten.

Verblind op de ringweg

Ook aan de andere kant van het geluidsscherm zorgen de zonnepanelen voor overlast. Autobestuurders klagen bij de gemeente over de reflectie die de zonnepanelen veroorzaken.

Vanwege de weerspiegeling van de zon in de panelen zijn de verkeerslichten volgens hen niet altijd even goed zichtbaar. Volgens de wethouder is er aan dit punt wel degelijk aandacht besteed. Zo bevatten de panelen een ander soort folie dan panelen die bijvoorbeeld op daken liggen. Dit zou voor minder weerspiegeling moeten zorgen. Dat blijkt echter niet genoeg te zijn geweest om het probleem te voorkomen. De wethouder laat weten dat er momenteel een onderzoek loopt om hier een oplossing voor te vinden.

