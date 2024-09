Filmhuis Bussum ziet bezoekersaantal verdubbelen en wil verhuizen

Verbouwen of uitbreiden op de huidige locatie aan de Brediusweg is geen optie. Beulink geeft aan dat met de wens om te verkassen een 'zaadje is geplant', waardoor de suggesties voor een nieuwe locatie nu binnenstromen. Maar ze waarschuwt dat zoiets niet van vandaag op morgen geregeld is.

Als er al een geschikte plek voor een nieuw filmtheater is, moet deze nog een complete verbouwing ondergaan. Dus een termijn van jaren is niet ondenkbaar.

Intiem karakter behouden

Eén van de suggesties was om een dependance te openen. Maar volgens de bevlogen directeur staat sfeervolle horeca in combinatie met kwaliteitsfilms altijd voorop. En dat is lastig te realiseren met een dependance, die je mogelijk met andere partijen zou moeten delen. Ook bezorgde bezoekers hebben al laten weten dat het intieme karakter van het theater behouden moet blijven.

Niet alleen de zalen kunnen het groeiende aantal filmfanaten niet meer aan, het kantoor van het Filmhuis knalt ook bijna uit zijn voegen. Door de professionalisering van het theater zijn er inmiddels vijf betaalde krachten en zo'n 120 vrijwilligers.

Blijft in Bussum

Het is dus continu schipperen met de ruimte. "We praten met iedereen over een eventuele nieuwe locatie, ook met de gemeente. Maar we hebben nog geen programma van eisen over bijvoorbeeld het aantal stoelen en zalen", legt Beulink uit over de gang van zaken. De enige eis is wel om in Bussum te blijven.

De nieuwe plek moet in elk geval natuurlijk een verbetering zijn, volgens haar. Zelf mijmert de filmhuisdirecteur wel over locaties in Bussum, maar ze wil voorlopig nog niet kwijt welke dit zijn.