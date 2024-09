Provincie wil miljoen euro om natuurbranden te voorkomen

Noord-Holland vraagt namens dertien gemeenten in de provincie bijna 1 miljoen euro subsidie om natuurbranden te voorkomen of onder controle te kunnen houden. Het risico neemt toe door de klimaatverandering en daardoor is extra inzet nodig. De gemeenten willen het geld onder meer steken in beheersmaatregelen, bluswatervoorzieningen, communicatie en samenwerking.