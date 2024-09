Slachtoffers straatintimidatie weten weg naar politie nog niet goed te vinden

Halt-medewerker Lara Six merkt dat in de klassen waar zij langsging, het grootste deel wel eens te maken heeft gehad met straatintimidatie. Sommigen waren bijstander, anderen hebben het zelf meegemaakt. "Jongeren koppelen niet meteen de term straatintimidatie aan de dingen die zij meemaken of zien."

"De kinderen geven aan dat ze niet weten waar ze het moeten melden." Door de dialoog aan te gaan en jongeren bewuster te laten nadenken hoopt Six dat jongeren alerter worden als zij straatintimidatie ervaren of er getuige van zijn. "Hopelijk plant het gesprek een zaadje in hun hoofd en zullen zij voortaan elkaar met respect aanspreken. Daarnaast is het belangrijk dat ze een volwassenen of hulpinstantie weten te vinden als zij straatintimidatie zien gebeuren."

Handhavers in Zaanstad krijgen daarnaast dit najaar extra training om signalen van straatintimidatie beter te herkennen en in te grijpen wanneer nodig.

Eerste stap

De invoering van de nieuwe wet vindt Burger een belangrijke eerste stap, maar zonder meldingen blijft het probleem grotendeels onzichtbaar. “We hopen dat mensen door deze initiatieven sneller aangifte durven doen, zodat de politie er ook wat mee kan doen.”

Met de combinatie van wetgeving, voorlichting en handhaving hoopt Zaanstad een veiliger straatbeeld te creëren waar intimidatie niet langer wordt getolereerd. De campagne loopt tot 15 september.

Kijk hieronder de video over straatintimidatie in Alkmaar, waar afgelopen april ook een campagne werd opgezet.