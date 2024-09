Nieuw ondersteuningspunt suïcidaliteit IJmond van start

"Mensen onderschatten soms hun eigen problematiek", legt Ilse Westerhoff uit. "Ze denken vaak: bij iemand anders is het vast veel erger. Wij vinden het daarom belangrijk dat we benaderbaar zijn." Het ondersteuningspunt suïcidaliteit streeft er naar om de drempel laag te houden en raadt iedereen aan bij twijfel contact op te nemen.

Walk into the Light

Het ondersteuningspunt suïcidaliteit IJmond opent symbolisch haar deuren in de week voorafgaand aan de Wereld Suïcide Preventie Week, van 9 tot en met 15 september. Dan wordt er wereldwijd stilgestaan bij suïcide.

In die week vindt op dinsdag 10 september in Wijk aan Zee de Walk into The Light wandeling plaats. Dit landelijke evenement organiseert wandelingen tijdens zonsopgang in door het hele land om aandacht te vragen voor suïcidaliteit en suïcidepreventie. Iedereen die zich betrokken voelt bij dit onderwerp is van harte welkom om mee te wandelen. Meer informatie over de wandeling in Wijk aan Zee is te vinden op de website van Walk into the Light.