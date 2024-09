Feestweek Heemskerk van start: traditiegetrouw een biertje om 11.00 uur 's ochtends

De Feestweek in Heemskerk is het jaarlijkse hoogtepunt waar iedereen naar uitkijkt. Het hele dorp bruist van feestvreugde en gezelligheid. In het centrum hebben cafés en bars alles uit de kast getrokken, met tenten en extra biertaps om de dorstige feestgangers te verwelkomen.

Het feest begon al vroeg, toen om elf uur 's ochtends de eerste muziekklanken over het Burgemeester Nielenplein schalden. "De Feestweek hoort gewoon bij ons," zeggen de bewoners trots. Het is de tijd van het jaar waarin jong en oud samenkomt om te genieten van muziek, dans en elkaar.