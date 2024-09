OM: 91-jarige Jan van B. leed aan dementie en waanbeelden toen hij zijn vrouw doodde

Een kast zou ook op zijn vrouw zijn gevallen. Zo heeft de brandweer haar ook aangetroffen, haalt de rechter uit het dossier. "In de stoel, met de kast over haar heen. Ze bloedde hevig en is met 15 tot 16 steekverwondingen naar het ziekenhuis gebracht", zo vertelt de rechter. Volgens Van B. zou dat komen door de scherven van de kapotte lampen, maar die kans acht de rechter klein. "Een aantal steekwonden was heel diep. Dat is niet gebeurd doordat er glas op haar is gevallen."

Van B. ontkent ook de brandstichting, ondanks dat er door de forensische onderzoekers 'overal in huis' afgestreken lucifers zijn gevonden. Volgens Van B. heeft hij alleen lucifers gebruikt om zijn schoenen te zoeken. Die had hij nodig omdat er overal glas lag door de lampen die hij kapot had geslagen. Maar hij kon ze in het donker - zonder de lampen - niet vinden.

Waanbeelden

Jan van B. is door verschillende deskundigen onderzocht. Zij komen tot de conclusie dat hij lijdt aan beginnende dementie en een waanstoornis. Zo had Van B. waanideeën over zijn vrouw, die ontrouw zou zijn geweest. Als Van B. schuldig is aan de brandstichting en aan het doden van zijn vrouw, zou dat daarom volgens deskundigen komen doordat hij zijn eigen emoties en gedrag niet goed kon sturen. Daarom zou het hem ook niet kunnen worden aangerekend. Volgens de psychologen is het vooral belangrijk dat de man een goede woonplek krijgt, met zorg en structuur.