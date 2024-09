Treuren om gedode Venhuizer Truus: hoe een buurtbarbecue een rouwbijeenkomst werd

Rondom het verzegelde huis in Venhuizen is het woensdagochtend rustig. De politielinten zijn weg, maar het onderzoek naar wat er zich heeft afgespeeld in het huis aan de Oostergouw is nog steeds gaande. Een auto met een trailer en daarop een boot van de politie staat op het pad. Er zijn agenten, waarvan er ook twee lieslaarzen aan hebben. "We hebben gisteren ook de hele dag nog onderzoek gedaan. Vandaag zijn we in sloten op zoek naar eventuele sporen", legt een politiewoordvoerder uit.

Schok om dood 'buurtmoeder' Truus

De schok in de straat is groot. Truus woont er al heel lang, net als veel anderen. Sinds een paar jaar alleen, nadat haar man overleed. "Het was een lieve vrouw, ze was altijd vrolijk", vertelt een buurman. Een ander noemt haar 'de buurtmoeder'.

Terug naar afgelopen zaterdag. Aan het einde van de ochtend cirkelt opeens een politiehelikopter boven de Oostergouw. Al snel wordt duidelijk dat het goed mis is bij de woning van Truus. Ze blijkt te zijn overleden door een misdrijf. Daarna wordt een 55-jarige man uit Bovenkarspel aangehouden. De politie vermoedt dat het gaat om een incident in de familiaire sfeer.

In de buurt willen ze er verder weinig over kwijt. "Het ligt allemaal heel gevoelig", vertelt een overbuurman. Ook willen ze speculaties voorkomen. "We hebben afgesproken erover te zwijgen", legt een vrouw uit.