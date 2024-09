Vier cruiseschepen niet naar Amsterdam, vandaag opnieuw blokkade

Het lijkt er sterk op dat meerdere rederijen de afgelopen weken zelf maatregelen hebben genomen om eventuele blokkades door de activisten te ontlopen. In totaal legden de afgelopen weken vier cruiseschepen in IJmuiden aan in plaats van in Amsterdam, bevestigt Port of Amsterdam (het Amsterdamse havenbedrijf) aan AT5.

Ander tijdstip

Op 18 augustus ging het om cruiseschip Amera en cruiseschip Ambition. Daarnaast vermeed op 26 augustus cruiseschip Ambience de sluis door in IJmuiden aan te leggen en op 31 augustus deed cruiseschip Resilient Lady dat ook.

De rederijen hebben vooraf aan Cruise Port Amsterdam doorgegeven dat ze toch niet kwamen. Ze gaven daarbij aan dat dit om 'operationele redenen' gebeurde, vertelt de woordvoerder van Port of Amsterdam.

Reactie rederij

AT5 heeft de rederijen gevraagd waarom de Amera, Ambition, Ambience en Resilient Lady niet meer naar Amsterdam kwamen. Tot nu toe heeft alleen de Engelse rederij Ambassador Cruise Line gereageerd. Die rederij is eigenaar van de onder meer de Ambience, een cruiseschip met plek voor 1400 passagiers. Een woordvoerder van Ambassador Cruise Line bevestigt dat een mogelijke blokkade door Extinction Rebellion de reden was om niet meer door de sluis te willen.