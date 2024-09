Eemnesser hondenbaasjes moeten zelf poep opruimen, strengere handhaving op komst

"De overlast van hondenpoep is erg groot. Daarom maken we binnen de bebouwde kom geen uitzonderingen meer. Overal opruimplicht, ook in de losloopgebieden en hondenspeelvelden. Dat is voor iedereen duidelijk en daardoor ook beter te handhaven. Ook buiten de bebouwde kom is overal opruimplicht, behalve in de losloopgebieden", zeggen burgemeester en wethouders.

Hoewel de hondenbezitters nu al op veel plekken in Eemnes de uitwerpselen van hun hond moeten opruimen, gebeurt dat lang niet overal. Dat is een grote ergernis. Vooral Eemnessers zonder hond klagen daar vaak over, want zij komen geregeld de hondenpoep tegen op stoepen, wandelpaden, speelplekken en in bermen. Dat blijkt uit de reacties die de gemeente heeft opgehaald uit het inwonerspanel.

Gewone prullenbakken

De regels moeten duidelijker zijn. Zodra iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt, moet de overlast ook meteen minder worden. Daarom voert de gemeente een algehele opruim- en aanlijnplicht in. Alleen op bepaalde plekken mogen de honden straks nog loslopen.

Om het de hondeneigenaren makkelijker te maken de hondenpoep op te ruimen, komen er meer prullenbakken te staan bij hondenspeelvelden en langs uitlaatroutes. "We zorgen er standaard voor dat er een goed herkenbare sticker op deze gewone prullenbakken komen, zodat het duidelijk is dat daar ook hondenpoep in mag", aldus verantwoordelijk wethouder René ten Have in het voorstel.

Eenmalig plastic

De huidige speciale bakken voor hondenpoep, die nu in Eemnes staan, zullen minder in het straatbeeld voorkomen. "Omdat iedereen een opruimmiddel bij zich moet hebben én om het gebruik van eenmalig plastic te verminderen, bouwen we het aantal prullenbakken met hondenpoepzakjes af", is een deel van de argumentatie.

Juist omdat veel inwoners overlast ervaren, is de vraag naar strakkere handhaving hoorbaar. De gemeente wil de handhavers anders gaan inzetten. Het idee is dat de handhavers hun aandacht op loslopende honden en hondenpoep verdelen op een steeds wisselende locatie. Hierdoor moet handhaving 'beter zichtbaar zijn', wat dan tot 'een olievlekeffect moet leiden', is de gedachtegang.

