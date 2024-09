Wéér een incident bewijst urgentie camerabewaking in bibliotheek Haarlem

Personeel van Bibliotheek Zuid-Kennemerland, met Haarlemse vestigingen in Noord, Schalkwijk en het centrum van de stad, werd vanochtend geconfronteerd met de urgentie van de maatregel. In de bibliotheek in de Gasthuisstraat moest de beveiliging worden gebeld om een agressieve man op straat te zetten. ''Toen dachten we: dit is precies waarom we het doen'', zegt Mart Riepma, woordvoerder van de bibliotheek.

''Geen andere keuze''

Riepma benadrukt dat de bibliotheek een open, laagdrempelige instelling wil zijn. ''Maar een incident als vanochtend maakt nog maar eens duidelijk dat we helaas geen andere keuze hebben. Gelukkig denken onze bezoekers er hetzelfde over. Veel mensen zeggen tegen ons dat ze het jammer vinden dat het nodig is, maar dat ze er alle begrip voor hebben.''

Heemstede

Ervaringen met beveiligingsapparatuur in andere bibliotheken in het land sterken Riepma's gevoel dat van de maatregel een preventieve werking uitgaat. In de driekwart jaar dat er in de bibliotheek in Heemstede camera's hangen, zijn er geen meldingen van overlast eer geweest. Volgens een woordvoerder voelen de medewerkers zich sindsdien veiliger. Het is nog niet voorgekomen dat de bibliotheek naar aanleiding van een incident beelden moest 'uitlezen.'

Eindhoven

Ook in Eindhoven werkt het cameratoezicht. In de bibliotheek van de stad zijn er in 2020 tien opgehangen. ''Het zijn onze digitale ogen'', zegt een woordvoerder. ''Onze medewerkers voelen zich er erg prettig bij. Datzelfde geldt voor de bezoekers. Het is nog niet één keer voorgekomen dat het nodig was na incidenten beelden terug te kijken.''

Uit het oogpunt van privacy mogen bewakingsbeelden alleen worden bekeken als er een gegronde reden voor is.