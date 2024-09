Haarlemse voetbalclub laat zien hoe je na heftig geweld uit negatieve spiraal komt

Mahir had een duidelijk doel toen hij in het bestuur van zijn club stapte: binnen een paar jaar weer goed erop staan bij de gemeente en de KNVB. "Daarom gingen we voor elke wedstrijd een praatje maken met de scheidsrechters en de tegenpartij. Zij hadden vroeger vaak ook negatieve ervaringen met onze club. We legden uit in welke situatie we zaten en dat we de problemen uit het verleden achter ons wilden laten. 'Laten we gezellig gaan voetballen', zeiden we. Dat leverde positieve reacties op."