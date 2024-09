Wc's kapot: Vliegtuig met hoge nood terug naar Schiphol

De vlucht van Schiphol naar de Senegalese hoofdstad Dakar duurt normaal gesproken een uur of zes, maar daar kunnen de reizigers van het TUI-toestel die vanochtend vertrokken flink wat uren bij optellen.

Een woordvoerder van TUI laat weten op dit moment niet precies vast te kunnen stellen wat de problemen waren. "Of er sprake was van een of meerdere defecte toiletten is op dit moment nog niet bekend, maar er is in ieder geval vastgesteld dat doorvliegen naar Dakar geen optie was. Omdraaien was de snelste optie voor een reparatie op Schiphol."

Omkeren boven Groenland

Het is niet uniek dat een vliegtuig vanwege kapotte wc's moet omkeren. In februari draaide een vlucht van Amsterdam naar Los Angeles om boven Groenland, nadat meerdere wc's het hadden begeven.

Een gezagvoerder kan al beslissen om te keren als slechts een deel van de toiletten niet werkt. Volgens voorschriften moet er altijd een bepaald aantal wc's functioneren, afhankelijk van het aantal passagiers.

Na twee uur in de lucht landde het toestel om 8:30 uur weer in Nederland. Hoeveel vertraging de passagiers precies oplopen is nu nog niet bekend.

Het vliegtuig vliegt vanmiddag alsnog naar Dakar.