'Het Zaanse Bakkertje' zoekt al zes jaar tevergeefs naar geschikt personeel

Yvonne is gefrustreerd dat de overheid niet inspringt om ondernemers te helpen. Het geld wat ze aan de belastingdienst betaald, kan volgens haar dan ook veel beter besteed worden. "Het is niet dat wij als werkgever gaan halen en graaien. Die cultuur heerst niet", maar Yvonne zou een subsidie van de overheid om vaklieden op te leiden geen overbodige luxe vinden. "Dan gaat het wel goedkomen", zegt ze over het personeelstekort. "Nu moeten we vaak een te zwaar salaris betalen voor iemand die instroomt in de bakkerij en het werk van een 15-jarige doet."

Salaris rijst de pan uit

Het salaris is een ander groot struikelblok voor de ondernemer. Yvonne: "Mensen komen met bedragen aan dat ik zelf niet overhoud." Toch is ze ondanks de jarenlange zoektocht positief over de toekomst. "We gaan een ander tijdperk in." Zo gaat de bakkerij het assortiment terugbrengen en werken ze graag op bestelling om voedselverspilling tegen te gaan. "Soms zijn mensen teleurgesteld dat we geen roomsoes hebben, maar ik wil gewoon niet de standaard producten maken, want die vind ik te saai."

Ze heeft naar eigen zeggen een loyaal publiek en gelooft dat er steeds meer mensen zijn die 'menselijk werk willen doen' en kijkt daarom hoopvol naar de toekomst. Yvonne ziet dat er een verandering gaande is, namelijk dat universitair geschoolde mensen zich omscholen en niet moeilijk doen over het salaris. Yvonne gaat nog altijd 'dansend naar het werk' en denkt dat met de nieuwe aanwas en de verandering het nieuwe personeel er uiteindelijk wel gaat komen. "We gaan er iets moois mee doen", zegt ze optimistisch over de komende jaren.