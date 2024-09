"Zo zien drugsverslaafden er dus uit, we slapen echt niet allemaal onder een brug"

"Ben je nerveus?", wil Rob* (31) weten, als hij naar de ingang van het gebouw loopt waar de praatgroep wordt gehouden. Het ontkennende antwoord stemt hem tevreden. "Laten we alvast naar binnen gaan." Rob is, hoewel hij al bijna twee jaar clean is, verslaafd, en gaat regelmatig naar anonieme praatgroepen. Hij helpt ook andere mensen clean te blijven.

Het notitieblok had beter thuis kunnen blijven: alles wat wordt besproken, is en blijft anoniem. Zo wordt een veilige omgeving gecreëerd voor wie komt. Wie er komt, is ook voor Rob elke keer een verrassing. Hij is overigens niet de 'leider' van de groep, dat is de groep in zijn geheel.

En hoewel er veel religieuze verwijzingen zijn (zo wordt regelmatig gesproken over 'God' en 'Hem'), is de praatgroep niet verbonden aan een kerkgenootschap en hangt er meer een spirituele lading aan, zo verzekert hij. "Iedereen interpreteert het op zijn of haar manier."

Knuffel

Van de buitenkant ziet het pand er uit als een bedrijfsgebouw. Binnen is het huiselijker ingericht. Er staan zitbanken in verschillende kleuren, met tafeltjes in het midden waar literatuur op wordt gelegd. Op de grond ligt een tapijt en aan de muur tikt een klok. De stoelen aan de lange tafel worden bij de banken in een cirkel gezet, zodat iedereen elkaar aan kan kijken. De koffie pruttelt en het theewater kookt in het kleine keukentje naast de zithoek.

Bij binnenkomst is de ruimte nog leeg, maar langzaamaan druppelen de andere deelnemers binnen. Iedereen geeft elkaar een knuffel alsof ze elkaar al jaren kennen. Rustig zoeken de mensen een plekje op. Er zijn vanavond zo'n twintig mensen, meer vrouwen dan mannen en van alle leeftijden, op de bijeenkomst afgekomen. Al ligt de gemiddelde leeftijd nu iets hoger, zegt Rob. "Vaak zie je ook meer jongere mensen naar de praatgroep komen."