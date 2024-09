Blaricums weiland vol yoga om geld op te halen voor borstkankeronderzoek

Marieke kwam met de studie van het UMC Utrecht in contact, nadat deze haar had gevraagd online yogalessen te verzorgen.

Yoga, wetenschap en mensen helpen

De vraag liet haar niet los. Zij kent veel vrouwen met borstkanker. "En het klopt dat een op de zeven vrouwen borstkanker krijgt", zegt zij. "Iedereen kent wel iemand die het heeft of heeft gehad."

En dus kwam Marieke met het idee van een benefiet: geld ophalen voor het onderzoek naar yoga. "Ik ga 'aan' van de combinatie yoga, wetenschap en mensen helpen", legt ze uit.

Over een dikke weekgaan daar honderd mensen tegelijk yoga doen. Je moet weliswaar betalen om mee te doen, maar al het geld gaat naar het goede doel en 'iedereen mag schenken waar die zich goed bij voelt'.

Maar het is wel opschieten geblazen voor mensen die willen deelnemen: de teller staat al op 85 deelnemers. De leeftijden van de deelnemers variëren van 20 tot 86 jaar. "Het is werkelijk voor iedereen", zegt Marieke.

Niet stoppen

De eigenaresse van de boerderij in Blaricum weet dat yoga een oplossing kan bieden voor stijve spieren en gewrichten. Al meer dan twintig jaar heeft zij zelf reuma en dankzij yoga kan Marieke meer dan voorspeld was. Het maakt je spieren langer en sterker en je gewrichten soepeler. En bij de lessen van Marieke gaat het ook om kracht ontwikkelen.

De gedachte is dat als yoga spier- en gewrichtspijn kan verminderen, minder vrouwen zouden stoppen met hormoontherapie. Een behandeling die zo'n vijf tot tien jaar kan duren. Maar afgezien van de voordelen tijdens een therapie, is het waarschijnlijk voor iedereen een weldaad om binnenkort in de serene tuin in Blaricum tot rust te komen.